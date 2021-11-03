Онлайн-сервис для оформления участков под строительство подготавливают на Кубани

Онлайн-сервис "Земля для застройки" внедряют на Кубани Фото из архива КП

Онлайн-сервис «Земля для стройки» подготавливают для функционирования на Кубани. Портал разработан Росреестром для упрощенного оформления земли под строительство, сообщает пресс-служба краевой Кадастровой палаты.

Сервис работает на платформе Публичной кадастровой карты. С помощью карты в режиме онлайн инвестор, застройщик или гражданин может выбрать участок и проверить его на пригодность для жилищного строительства. В регионе насчитывается более 8 гектаров пригодных земель.

Для поиска подходящего участка необходимо выбрать критерий «Жилищное строительство», ввести в поисковую строку номер региона, поставить двоеточие и звездочку. После сервис покажет свободные участки и информацию о землях.

- Для оформления права собственности на понравившийся участок земли потенциальному инвестору потребуется заполнить форму обращения, связанную с конкретным объектом, и после отправить её в уполномоченный орган, нажав на ссылку «Подать обращение» в информационном окне объекта, - говорится в сообщении пресс-службы.