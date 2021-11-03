Без света в Краснодаре остаются две тысячи жителей Фото: Алексей ФОКИН

Без света в Краснодаре остаются две тысячи жителей, в том числе 700 детей. Электроснабжение прервано в домах Прикубанского округа. Об этом сообщает ЕДДС Краснодара.

В частности, свет погас в домах по улицам 40-летия Победы, Российской, Достоевского, Некрасова, Островского, 1 Мая, Весенней, Дачной. Причина отключения – авария на линиях электропередачи, на месте поломки работают специалисты. Восстановить подачу планируют в течение 4-5 часов.

В случае возникновения экстренных ситуаций необходимо обращаться в ЕДДС Краснодара по номеру:

8 (861) 214-33-36, 050