Штрафы за нарушение антиковидных требований выписаны заведениям Краснодара и Сочи

Несмотря на ковидные ограничения, заведения продолжали принимать посетителей Фото: instagram.com/dps_kk/

Нарушения антиковидных требований обнаружены в заведениях Краснодара и Сочи. Проверку мест отдыха накануне провели сотрудники департамента потребсферы Кубани.

Так, в краевом центре в кофейне «Зацепи кофе», несмотря на ограничение по времени работы, продолжали принимать посетителей. А в Сочи в это время гости лаундж-бара «Dubai» беспрепятственно раскуривали кальяны.

- В отношении ИП, нарушивших требования по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, составлены административные протоколы. Владельцы заведения уплатят штраф в размере до пятидесяти тысяч рублей, - сообщили в департаменте потребсферы Кубани.