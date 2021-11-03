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Общество3 ноября 2021 10:46

Аэропорты Краснодара, Сочи и Анапы продолжают работу в штатном режиме

Рейсы выполняются в назначенное время
Светлана ОВДЕЙ
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Кубанские аэропорты отправляют рейсы по назначенному времени Фото из архива КП

Кубанские аэропорты отправляют рейсы по назначенному времени Фото из архива КП

Кубанские аэропорты продолжают работу в штатном режиме. Рейсы из воздушных гаваней Краснодара, Сочи и Анапы осуществляются по назначенному времени, сообщают в пресс-службе транспортных организаций.

- Прежде задержанные рейсы отправлены до 7 утра. В течение дня возможны изменения от расписания из Москвы по причине позднего прилета. Пока изменилось время рейсов из Краснодара в Москву с 14:00 на 16:55 и с 11:25 на 12:55, - говорится в сообщении.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что из-за тумана самолет рейса Краснодар - Москва вынужденно сел в Нижнем Новгороде. Люди оставались несколько часов без воды и еды и не могли покинуть борт.