Рыбу на 1,2 млн рублей выловили три браконьера в Азовском море

60 особей пиленгаса и 9 штук русского осетра обнаружено у браконьеров Фото: ПУ ФСБ по Краснодарскому краю

На более чем 1,2 миллиона рублей порыбачили три браконьера в Азовском море. Нелегалов задержали в районе Ачуевской косы Приморско-Ахтарского района. Об этом сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ по Краснодарскому краю.

Так, в ходе проверки у рыбаков обнаружены 60 особей пиленгаса и 9 штук особо ценного вида русского осетра. Ущерб от рыбалки браконьеры нанесли в размере более 1,2 миллиона рублей.

- В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении незаконно рыбачивших граждан, - сообщают в пресс-службе ПУ ФСБ края.