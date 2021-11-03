Новое оборудование получили семь онкодиспансеров Кубани в 2021 году

Новое оборудование закуплено в семь онкологических диспансеров Кубани Фото: пресс-служба администрации региона

Новое оборудование получили семь онкодиспансеров Краснодарского края в 2021 году. В медучреждения поставили 77 единиц техники, сообщает пресс-служба администрации региона.

Обновление аппаратов, в частности, проведено в Краснодаре, Новороссийске, Армавире, Сочи и Ейске. В организации закуплено оборудование для рентгенов, проведения брахитерапии предстательной железы, компьютерные и магнитно-резонансные томографы, аппараты близкофокусной рентгенотерапии.

Всего на оснащение онкологических диспансеров новым оборудованием выделили более 747 миллионов рублей.