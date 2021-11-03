Более половины сочинцев поучаствовали во Всероссийской переписи населения

В Сочи перепись населения прошли уже больше половины жителей Фото: sochi.ru

Более половины сочинцев прошли Всероссийскую перепись населения. В муниципалитете переписались уже 60% граждан, сообщает пресс-служба городской администрации.

В частности, 48% жителей приняли переписчиков, 125 воспользовались порталом "Госуслуги".

– Во Всероссийской переписи населения в Сочи работают более 1000 человек. Переписчиков можно узнать по голубому жилету с логотипом, удостоверению и планшету. Кроме того, можно заполнить электронный переписной лист на "Госуслугах". Также переписные участки работают во всех МФЦ города, – отметила заместитель главы города Галина Москалева.

Подчеркивается, что наиболее активно проходят перепись населения управляющие компании и организации многоквартирных домов. Сотрудники уведомляют жильцов о времени работы и внешнем виде специалистов, что поможет избежать мошенничества.

Напомним, Всероссийская перепись населения стартовала 15 октября. Проводимый раз в 10 лет подсчет завершится 14 ноября.