Адресную помощь пожилым людям оказывают кубанские волонтеры

Волонтеры Кубани оказывают адресную помощь пожилым людям Фото: пресс-служба краевой администрации

Адресную помощь пожилым пенсионерам оказывают кубанские волонтеры. В текущем году в рамках акции #МыВместе уже обработано порядка 1,2 тысячи заявок, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Волонтерские отряды края насчитывают более 6 тысяч добровольцев, оказывающих помощь пенсионерам. Так, волонтеры доставляют продукты, поддерживают психологически и помогают в «красной зоне».

- В период нерабочих дней крайне важно привлекать добровольцев для работы с наиболее уязвимыми категориями населения и обеспечения им должной помощи, - отметил замминистра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Сергей Урайкин.

В 2020 году в акции #МыВместе рассмотрено около 3,5 тысячи заявок, 40 тысяч человек получили продуктовую помощь.