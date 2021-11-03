На Кубани за сутки зафиксировано 286 новых пациентов с COVID-19, в том числе 36 детей

За сутки в регионе скончались 43 пациента с COVID-19 Фото: Олег УКЛАДОВ

В Краснодарском крае за последние сутки зафиксировано 286 новых пациентов с COVID-19, в том числе 36 детей. Летальных случаев в регионе насчитывается 43. Об этом сообщает краевой оперативный штаб.

В Краснодаре за минувшие сутки обнаружено 73 новых заболевания, в Сочи – 27, в Усть-Лабинском районе – 22, в Калининском – 14, в Тихорецком – 13. По 11 пациентов приходится на Анапу, Армавир и Выселковский район, 10 – на Туапсинский. В Крыловском, Лабинском и Ленинградском муниципалитетах по 9 заболевших, в Новороссийске и Новопокровском районе – по 8.

- В Динском районе 7 новых пациентов, по 6 - в Горячем Ключе, Белореченском и Тимашевском муниципалитетах. 5 заболевших - в Кущевском, по 3 – в Темрюкском, Кореновском и Абинском. По два человека заболели в Апшеронском, Приморско-Ахтарском, Крымском, Павловском и Белоглинском районах. Наименьше число положительных тестов – 1 - в Северском муниципалитете и Геленджике.

Самому младшему новому пациенту 2 месяца, самому старшему – 95 лет. В тяжелом состоянии к аппаратам ИВЛ подключены 99 человек, на ЭКМО – 5.