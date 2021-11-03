Банк Уралсиб запустил новый пакет премиальных услуг

За каждым клиентом Уралсиба, открывшим пакет Premium, закрепляется персональный менеджер, а обслуживание производится в приоритетном порядке и в выделенных зонах в офисах Банка Уралсиб.

Банк Уралсиб предлагает клиентам – физическим лицам новый премиальный пакет услуг Premium. Кроме того, в линейке Уралсиба появился пакет Premium Light, который позволяет получать обслуживание в приоритетном порядке, а также доступ к финансовым и нефинансовым привилегиям.

Теперь обслуживание премиальных клиентов в Уралсибе стало проще, понятнее и удобнее. В частности, с 1 ноября снижен порог входа по клиентскому портфелю1 для бесплатного обслуживания премиального пакета Premium, – с 3 до 2 миллионов рублей, а также появились новые критерии бесплатности, в том числе гибридные (расходные операции по карте от 150 тыс. рублей или комбинация расходных операций по карте от 75 тыс. рублей с клиентским портфелем от 1 млн рублей или поступлениями на счет от 150 тыс. рублей).

При открытии пакета услуг Premium клиентам выпускаются карты высокой категории – Masterсard World Elite и Visa Signature Банка Уралсиб в трех валютах (рубли РФ, доллары США и евро). Текущий счет можно открыть в 6 валютах: рублях РФ, долларах США и евро, английских фунтах стерлингов, швейцарских франках и японских иенах.

Кроме того, владельцам пакета Premium доступны повышенные процентные ставки по срочным вкладам и накопительным счетам, а также широкие возможности для инвестирования. Новые клиенты Банка Уралсиб также могут открыть специальный вклад «Удачный старт»2, максимальная доходность которого составляет 7,7% в рублях РФ, а также накопительный счет «Первый»3 с процентной ставкой до 6,5% годовых в рублях.

За каждым клиентом Уралсиба, открывшим пакет Premium, закрепляется персональный менеджер, а обслуживание производится в приоритетном порядке и в выделенных зонах в офисах Банка Уралсиб. Также для них действует премиальная линия контакт-центра банка.

Среди других преимуществ премиального пакета услуг – возможность возместить расходы на такси до 2000 рублей в месяц в виде кешбэка, до 24 бесплатных проходов в год в бизнес-залы аэропортов по программе Lounge Key; а также программа страхования в путешествиях на всю семью до 300 000 евро, включая активные виды отдыха. Кроме того, в рамках программы лояльности «Уралсиб Бонус»4 предусмотрен кешбэк до 3% (максимальный бонусируемый оборот – 400 тысяч рублей).

Клиентам также доступен специальный пакет услуг Premium Light. Порог входа по клиентскому портфелю для этого пакета услуг – от 1 млн рублей или любой из других критериев бесплатности (расходные операции по карте от 75 тыс. руб., поступления на счет от 150 тыс. руб. или комбинация портфеля от 500 тыс. руб. и расходных операций по карте от 50 тыс. руб.). Держателям пакет услуг Premium Light доступно приоритетное обслуживание в офисах банка и премиальная линия контакт-центра банка. Также в рамках пакета услуг Premium Light выпускаются карты Masterсard Balck Edition и Visa Signature. Кроме того, владельцу пакета услуг доступны сервисы: программа страхования в путешествиях на всю семью до 50 000 евро, включая активные виды отдыха, и доступ (включая 2 бесплатных прохода) в бизнес-залы аэропортов по программе Lounge Key. В рамках программы лояльности «Уралсиб Бонус» предусмотрен кешбэк до 3% (максимальный бонусируемый оборот – 400 тысяч рублей).