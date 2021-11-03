Около 7 тысяч пациентов находятся в ковидных госпиталях Кубани

В регионе растет количество тяжелобольных коронавирусом Фото из архива КП

В Краснодарском крае зафиксирован ежедневный рост тяжелобольных с COVID-19. Около 7 тысяч пациентов продолжают лечение в ковидных госпиталях Кубани, сообщает пресс-служба региональной администрации.

В реанимациях в тяжелом состоянии начитывается более 500 человек в возрасте от 62 лет, что значительно хуже в сравнении с показателями прошлого года – 300 человек, средний возраст которых был 79 лет.

Это колоссальная нагрузка на систему здравоохранения. Все чаще в медучреждения Кубани попадают молодые люди, 93% всех заболевших не привиты. С прошлой недели мы отмечаем положительную динамику вакцинации. Однако необходимо не только сохранить, но и нарастить ее для формирования устойчивого коллективного иммунитета, - подчеркнула вице-губернатор Кубани Анна Минькова.

В регионе также замечена тенденция заболеваемости рожениц. В реанимациях находятся 5 женщин, две из которых подключены к ИВЛ, три – на ЭКМО.

Возросла нагрузка и на скорую помощь: медики выезжают на вызовы до 7 тысяч раз, а в больницах ежедневно принимают по 50 пациентов.

За последние сутки в регионе скончались 43 человека с COVID-19.