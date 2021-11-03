Сочинца обвиняют в убийстве знакомого детским самокатом Фото из архива КП

Жителю Сочи предъявлено обвинение в убийстве знакомого детским самокатом. Между мужчинами возник конфликт, переросший в драку. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Так, в августе текущего года обвиняемый встретил 41-летнего сочинца, повздорившего с его знакомым. Мужчина начал предъявлять ему претензии, в это время потерпевший схватил деревянную палку и начал бить собеседника. В ответ обвиняемый взял детский самокат и несколько раз ударил того по голове. Врачи госпитализировали пострадавшего с открытой черепно-мозговой травмой, однако спасти его не удалось Пострадавший скончался на следующий день.

- Обвиняемый на время разбирательства заключен под стражу. Расследование уголовного дела и сбор доказательств продолжаются, - говорится в сообщении пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краю.