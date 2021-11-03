Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоCovid-19 на КубаниВидеоСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество3 ноября 2021 13:18

Сочинца обвиняют в убийстве знакомого детским самокатом

Он заключен под стражу
Светлана ОВДЕЙ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Сочинца обвиняют в убийстве знакомого детским самокатом Фото из архива КП

Сочинца обвиняют в убийстве знакомого детским самокатом Фото из архива КП

Жителю Сочи предъявлено обвинение в убийстве знакомого детским самокатом. Между мужчинами возник конфликт, переросший в драку. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Так, в августе текущего года обвиняемый встретил 41-летнего сочинца, повздорившего с его знакомым. Мужчина начал предъявлять ему претензии, в это время потерпевший схватил деревянную палку и начал бить собеседника. В ответ обвиняемый взял детский самокат и несколько раз ударил того по голове. Врачи госпитализировали пострадавшего с открытой черепно-мозговой травмой, однако спасти его не удалось Пострадавший скончался на следующий день.

- Обвиняемый на время разбирательства заключен под стражу. Расследование уголовного дела и сбор доказательств продолжаются, - говорится в сообщении пресс-службы СУ СК РФ по Краснодарскому краю.