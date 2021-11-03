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Общество3 ноября 2021 13:34

Полезные ископаемые на 2,3 млн рублей украдены в Новороссийске

Возбуждено уголовное дело
Светлана ОВДЕЙ
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Полезные ископаемые, оцененные в 2,3 миллиона рублей, незаконно изъяли в Новороссийске. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Так, в ходе проверки соблюдения законов о недропользовании обнаружено, что поселке Верхнебаканском и станице Раевской изъяты полезные ископаемые. Всего объем кражи составил более 8,5 тысячи кубометров, а ущерб, нанесенный государству, оценен в 2,3 миллиона рублей.

- По материалам проверки возбуждены два уголовных дела по признакам преступления - кража, совершенная в особо крупном размере. Ход и результаты расследования поставлены природоохранной прокуратурой на контроль, - говорится в сообщении пресс-службы.