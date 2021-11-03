Алексей Копайгородский проверил соблюдение антиковидных требований в аэропорту Сочи Фото: telegram-канал главы города

Мэр Сочи проверил соблюдение антиковидных мер в аэропорту и на ж/д вокзале. Алексей Копайгородский отметил ответственный подход к требованиям. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

Так, на территории соблюдается масочный режим, социальная дистанция, обрабатывают поверхности. На входах оборудованы тепловизоры, санитайзеры и антисептики. Точки общепита принимают посетителей при предоставлении QR-кода, а мониторинговые группы проверяют соблюдение предписания.

Кроме того, в здании находятся медпункты, в которые поступают пассажиры с повышенной температурой.

- Благодарен коллегам за ответственный подход. В период нерабочих дней Сочи пользуется повышенным туристическим спросом: аэропорт принял рекордного 10-миллионного пассажира. По прогнозам, до конца года пассажиропоток аэропорта превысит 11 миллионов. Много людей прибывает в город и ж/д транспортом. И наша обязанность – обеспечить качественный отдых и безопасность, что позволит сохранить стабильную эпидобстановку в городе, - подчеркнул Алексей Копайгородский.