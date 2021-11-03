Посев озимых культур завершили на Кубани

На Кубани завершился посев озимых культур

Посев озимых культур завершили в Краснодарском крае. В текущем году в регионе использовали 417 тысяч тон семян краевой селекции. Об окончании кампании сообщил губернатор края Вениамин Кондратьев.

– Залог высоких урожаев – качественные семена. Мы планомерно развиваем отечественную селекцию: в этом году при посеве использовали 417 тыс. тонн наших семян. В том числе благодаря поддержке аграриев покупку элитных сортов субсидируем из регионального и федерального бюджетов, – отметил глава региона.

Помимо качественных семян, отмечено использование нового с/х оборудования при посеве. Каждый год обновление парка спонсируется 12 миллиардами рублей.

В 2021 году аграриям Кубани удалось собрать 15,5 миллиона тонн зерновых, зернобобовых и риса, из них 10,6 млн тонн пшеницы.

На 2022 год под урожай отведено 1,8 миллиона гектаров.