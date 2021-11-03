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Общество3 ноября 2021 14:38

Роддом Анапы временно закрывают на дезинфекцию

С 8 по 22 ноября в учреждении проведут плановую процедуру
Светлана ОВДЕЙ
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Родильный дом Анапы Фото: пресс-служба городской администрации

Родильный дом Анапы Фото: пресс-служба городской администрации

Роддом Анапы временно закроют на плановую дезинфекцию. Учреждение не примет рожениц с 8 по 22 ноября, сообщает пресс-служба администрации города.

В роддоме проведут плановую дезинфекцию и текущий ремонт. Процедура осуществляется два раза в год. А будущих мам в период закрытия перенаправят в перинатальный центр Новороссийска.

- Для случаев экстренных родов в 8 по 22 ноября будет работать отделение медпомощи на первом этаже роддома. Примут рожениц дежурные акушеры-гинекологи, анестезиологи, реаниматологи, акушерки. В Новороссийск женщин будут перевозить на скорой в сопровождении бригады, - говорится в сообщении пресс-службы.