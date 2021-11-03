Строительство школы в Старокорсунской Краснодара необходимо завершить до конца года

Андрей Алексеенко проверил ход строительства нового корпуса школы Фото: пресс-служба городской администрации

Строительство школы в станице Старокорсунской Краснодара необходимо завершить до конца года. Поручение в ходе изучения объекта дал и.о. главы города Андрей Алексеенко.

В СОШ №86 возводят блок для начальных классов. Объект готов на 67% и уже отмечено отставание от графика.

— Мы должны выполнить в срок обязательства перед жителями. Вижу, что на стройплощадке стало гораздо больше рабочих. Темпы нарастили, многие процессы запараллелены, но возместить отставание нужно без ущерба качеству, - подчеркнул Андрей Алексеенко.

В строительстве нового корпуса задействованы 110 рабочих и 9 единиц оборудования. Помимо работ над зданием запланировано благоустроить всю территорию учреждения.

По окончании работ в новый корпус закупят оборудование: уже отведено порядка 15 миллионов рублей.