Памятник Александру Невскому в казачьем кадетском корпусе Ейска Фото: пресс-служба краевой администрации

Памятник Александру Невскому открыли в казачьем кадетском корпусе Ейска. Мероприятие по освящению монумента посвящено 800-летию полководца и предстоящему Дню народного единства. На открытии присутствовали атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов, представители муниципалитета, духовенства и казачества.

– Память о полководце и государственном деятеле никогда не уйдет в небытие. Поступки Александра Невского учат нас сегодня, как любить Родину. Мы всегда должны быть преданы вере предков, поздравляю всех с этим событием, – отметил Николай Долуда.

Напомним, в казачьем кадетском корпусе Ейска занимаются 220 воспитанников с 7-го по 11-й класс, проживающие в учреждении. Ранее, в 2019 году, на территории организации построили часовню в честь святого великомученика Георгия Победоносца.