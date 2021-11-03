Краснодарец обокрал мать за отказ дать ему деньги

Краснодарец ограбил мать за отказ дать ему деньги Фото из архива КП

Житель Краснодара обокрал мать после того, как, потребовав деньги, получил отказ. Об этом сообщает пресс-служба городского МВД.

Так, 39-летний мужчина сказал дать ему деньги, на что женщина не согласилась. Тогда обвиняемый похитил у нее 3 тысячи рублей и два мобильных телефона. Попытки остановить сына-злоумышленника оказались безуспешны, и пострадавшая написала заявление в полицию.

Грабителя задержали – он успел сдать один телефон в ломбард, выручив при этом 3 тысячи рублей. Общий ущерб составил 15 тысяч рублей.

- В отношении грабителя возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Сейчас обвиняемый находится в заключении под стражей, ему грозит до 7 лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе МВД Краснодара.