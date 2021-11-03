Страховать посевы рекомендовано аграриям Кубани

Для кубанских аграриев разработан механизм страхования Фото: admkrai.krasnodar.ru

Страховать посевы рекомендовано аграриям Краснодарского края. О разработанной в регионе системе страхования в сфере АПК накануне губернатор Кубани рассказал в интервью «Интерфаксу».

– Площадь застрахованных посевов в регионе составляет порядка 5,7%, мы готовим предложения по корректировке законодательства, что позволит более широко использовать механизм агрострахования. Предложено предусмотреть, например, расчет страховой премии при потере качества продукции из-за непогоды. Все лишения бизнеса бюджет не сможет покрыть. Страхование посевов поможет аграриям избегать рисков, в том числе погодных, - рассказал Вениамин Кондратьев.

Стоит отметить, что в 2020 году наблюдалась сильная засушливость. А в августе текущего года от обильных дождей пострадали виноградники и рисовые чеки.