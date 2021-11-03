Пропавший носит очки.

На Кубани при загадочных обстоятельствах пропал 27-летний парень, уехавший на «Ладе Калине». Об этом сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт".

Как стало известно, Павел Кузнецов пропал еще 17 октября. Что случилось, волонтеры не сообщают, однако в последний раз парня видели в поселке Приазовский Темрюкского района Краснодарского края.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», телефон парня не отвечает, на свою страницу в соцсетях Павел не заходит с 16 октября. Активен он был в 15:53. Родные, забившие тревогу, обратились в полицию, а также попросили помощи в поисках волонтеров "Лизы Алерт" в Краснодарском крае.

Родные попросили помощи волонтеров из поискового отряда "Лиза Алерт".

- Рост пропавшего 176 сантиметров, он плотного телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-зеленые. В день исчезновения был в темной толстовке, синих джинсах, темных кроссовках, - рассказывают в поисковом отряде.

Кроме того, у парня есть особая примета - он носит очки. А еще у него есть автомобиль - "Лада Калина", цвет машин - серый металлик. Возможно легковушка будет ехать без номерного знака.

Если вы видели Павла или знаете, где он может быть, позвоните по телефону, указанному в ориентировке.