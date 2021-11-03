Восемь протоколов за нарушение правил заселения в гостиницы и отели выписали в Сочи

Восемь протоколов составлено в Сочи за нарушения правил заселения в отели и гостиницы

Восемь протоколов выписали гостиницам и отелям Сочи за нарушение правил заселения. Административные акты составлены с начала внеплановых выходных, сообщают в управлении министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Кубани.

На курорте, как и во всем регионе работают мобильные группы, проверяющие соблюдение антиковидных требований.

– С 30 октября в Сочи уже составлено 8 протоколов о нарушении правил заселения. Ситуация держится под контролем, при этом отмечу, что на курорт в основном приезжают привитые гости, - рассказал заместитель начальника ведомства Сергей Гаглоев.

После составления протоколы направляют в суд для избрания наказания, в том числе штраф до 30 тысяч рублей.

Напомним, на Кубани с 30 октября по 7 ноября действуют ограничения для посещения досуговых мест: посетителям необходимо предоставить QR-коды. А в дни внеплановых выходных Сочи ожидается турпоток объемом более 120 тысяч гостей. Заселение в места размещения осуществляется с предоставлением сертификатов о вакцинации, при этом туристы могут иметь только один компонент прививки.

А с 6 по 14 ноября ковидные ограничения в крае вновь ужесточаются..