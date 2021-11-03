Подводим итоги фотоконкурса «Мой отпуск - 2021»

Голосование за лучший отпускной снимок окончено. Впереди - выбор победителя. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

«Комсомольская правда» - Кубань» продолжает подсчитывать голоса участников голосования «Мой отпуск». Он вдохновил десятки любителей ярких снимков заявить о своем отдыхе и умении сделать удачный кадр.

Голосование продолжалось ровно 20 дней - 30 октября фотоконкурс официально завершился. И сейчас «КП» - Кубань» определяет победителя и призера конкурса. Результаты будут объявлены в ближайшие дни, редакция «КП» свяжется с победителем, чтобы рассказать о том, как получить свой подарок.

Подарки победителям предоставит генеральный партнер конкурса.

Его ждет шикарный приз, который предоставит генеральный партнер конкурса. Победитель отдохнет в отеле с аквапарком в Ялте. Кроме того, по итогам голосования будет выбрана самая очаровательная номинантка. Участницу, которой достанется номинация «Краса курортов 2021 года», ждут подарки от компании «Мейер» - годовой курс витаминов «Красавит», сувениры и сертификат на 10 тысяч рублей.