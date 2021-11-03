Автомобилист сбил ребенка на пешеходном переходе в Сочи

В Сочи водитель не пропустил пешеходов. Фото: отдел пропаганды ОГИБДД УВД по городу Сочи

В Сочи водитель «Лада Гранта 219020», двигаясь по улице Майкопской на всей скорости въехал в пешеходов, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Как сообщили в ОГИБДД УВД по городу Сочи, авария произошла 2 ноября в 18.45.

Среди пострадавших несовершеннолетний ребенок, которому потребовалась помощь врачей.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП для дальнейшей правовой оценки действий водителя отечественной легковушки.