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Происшествия3 ноября 2021 18:50

Автомобилист сбил ребенка на пешеходном переходе в Сочи

Водитель даже не притормозил, чтобы пропустить пешеходов
Евгения ХАЛИКОВА
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В Сочи водитель не пропустил пешеходов. Фото: отдел пропаганды ОГИБДД УВД по городу Сочи

В Сочи водитель не пропустил пешеходов. Фото: отдел пропаганды ОГИБДД УВД по городу Сочи

В Сочи водитель «Лада Гранта 219020», двигаясь по улице Майкопской на всей скорости въехал в пешеходов, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Как сообщили в ОГИБДД УВД по городу Сочи, авария произошла 2 ноября в 18.45.

Среди пострадавших несовершеннолетний ребенок, которому потребовалась помощь врачей.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП для дальнейшей правовой оценки действий водителя отечественной легковушки.