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Общество3 ноября 2021 19:16

Почти 500 тысяч жителей Краснодара сделали прививки

Каждый день в краевом центре делают прививки более трех тысяч горожан
Евгения ХАЛИКОВА
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В Краснодаре выросли темпы вакцинации. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре выросли темпы вакцинации. Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре выросли темпы вакцинации. Прививки от коронавируса уже сделали почти 500 тысяч горожан. Как сообщили в мэрии, каждый день прививочные пункты посещают около трех тысяч краснодарцев.

— Такой резкий подъем темпов вакцинации можно объяснить, что у людей появилось свободное время благодаря выходной неделе. В городе работают семь мобильных пунктов и прививочные кабинеты в городских поликлиниках. Их режим работы не изменился, - рассказала начальник отдела по вопросам в сфере охраны здоровья граждан Светлана Харламова.

Узнать график работы пунктов, наличие той или иной вакцины, а также степень загруженности врачей, можно с помощью краевого чат-бота @vac23_bot.