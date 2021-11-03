Полицейские Кубани выявили 17 фактов продажи фальшивых сертификатов о вакцинации

Лучше не рисковать свободой и здоровьем, и получить настоящий сертификат о вакцинации Фото: Иван МАКЕЕВ

Полицейские Кубани в ходе оперативно-розыскной работы накрыли несколько банд, занимающихся подделкой сертификатов о вакцинации. Всего правоохранителям удалось пресечь 17 фактов продажи липовых документов. Как сообщили в ГУ МВД по Краснодарскому краю, по нескольким эпизодам уже возбуждены уголовные дела.

- В настоящее время расследуется 6 уголовных дел. Из них 4 факта подделки сертификата о вакцинации квалифицированы по статье 327 УК РФ, один факт мошенничества и факт должностного преступления, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Полицейские предупреждают, что за подделку и сбыт сертификата о вакцинации грозит лишение свободы сроком до двух лет. Наказания не избежит и лицо, купившее заведомо ложный документ. Если в суде смогут доказать, что обладатель липовых справок заболел сам и заразил других, то его тоже привлекут к уголовной ответственности.