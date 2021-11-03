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Общество3 ноября 2021 20:13

В Геленджике проведут реконструкцию очистных сооружений

Работы начнутся в ближайшее время и частично закончатся до следующего курортного сезона
Евгения ХАЛИКОВА
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В Геленджике модернизируют систему водоснабжения. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Геленджике модернизируют систему водоснабжения. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Геленджике готовятся к масштабной реконструкции системы городского водоснабжения. На курорте реконструируют существующие и построят новые водопроводы, водозаборы и очистные сооружения. Работы финансируются за счет региональных и федеральных программ. Подготовку проконтролировал замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин. Его сопровождали вице-губернатор Игорь Галась и градоначальник курорта Алексей Богодистов.

– Финансирование в части очистных сооружений обеспечено в полном объеме, все контракты заключены. Готовы и обеспечены техникой строительные площадки. Проект находится на старте, до начала нового курортного сезона часть объектов будет готова, – рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.

Геленджик испытывает серьезные проблемы с водоснабжением, которые обостряются в курортный период. Работы по улучшению ситуации идут по поручению Президента России и находятся под контролем главы региона Вениамина Кондратьева.