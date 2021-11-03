Онлайн-перепись населения выбрали 870 тысяч жителей Краснодарского края

В Краснодарском крае работают 12 тысяч переписчиков Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре, как и по всей стране, в самом разгаре перепись населения. Волонтеры обходят жилые дома и анкетируют горожан. Есть возможность и электронного участия в переписной кампании. Заполнить форму с данными о себе можно на портале Госуслуги до не до 8 ноября, как планировалось ранее, а до 14. Продлить электронную перепись предложил Росстат.

– Такие условия продиктовала сложная эпидемиологическая обстановке в стране. Онлайн-перепись обеспечивает безопасность и удобство для населения. На 3 ноября электронное анкетирование прошли порядка 870 тыс. жителей региона, – рассказал вице-губернатор края Александр Руппель.

Всероссийская перепись населения началась 15 октября текущего года. На 3 ноября в кампании приняли участие уже почти 4 млн жителей региона. На территории Краснодарского края открыты более 1,7 тыс. переписных участков, также работают стационарные участки в МФЦ. Все переписчики обеспечены индивидуальными средствами защиты и регулярно проходят тестирование на COVID-19.