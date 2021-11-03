Восемь подземных источников питьевой воды обнаружены в Сочи

В Сочи решают проблемы с водоснабжением отдаленных населенных пунктов Фото: Олег ЗОЛОТО

В Сочи идет работа над проектом по бесперебойному водоснабжению жителей города. Специалисты «Росгеологии» произвели разведку местности и обнаружили восемь подземных источников питьевой воды, о которых ранее не было известно. Это поможет решить проблему с поставками воды в отдаленные населенные пункты курорта.

– Решение проблем в сфере водоснабжения и водоотведения имеет важное значение для населения Сочи и развития города. Специалисты Росгеологии оказывают в этом вопросе очень с серьезную поддержку. Уже понятно, что запасов воды в городе достаточно. Теперь важно обеспечить бесперебойную подачу питьевой воды во всех районах курорта, – рассказал глава города Алексей Копайгородский.

Курорту предстоит пройти масштабную реконструкцию существующей системы водоснабжения, а также строительство новых водозаборов и очистных сооружений. Проект и сметы модернизации подготовлены и направлены в Минстрой России. После завершения всех работ жители аулов Хаджико, Тхагапш, Большой Кичмай забудут о перебоях с поставками воды. Также перестанут ограничивать водоснабжение в селах Алексеевка, Хлебороб и Красная Воля.