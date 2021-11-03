Более 42 тысяч жителей Сочи рискуют лишиться имущества из-за долгов за водоснабжение

В Сочи выявляют должников по коммунальным услугам. Фото: https://www.mup-vodokanal-sochi.ru

Долги за коммунальные услуги могут привести в судебный зал. В Сочи идет работа по выявлению злостных неплательщиков. Дела по шести тысячам абонентов Водоканала уже переданы в суд для рассмотрения по существу. Абоненты, игнорирующие оплаты услуг водоснабжения и водоотведения, могут лишиться личного имущества. Также ограничения будут наложены на блага цивилизации, пока долг не погасят полностью.

- Речь идет о долгах более 3 тыс. рублей. Не стоит надеяться, что это сойдет с рук. Ресурсоснабжающая организация действует строго в рамках закона и в тесном сотрудничестве с правоохранительными, судебными и исполнительными органами власти, - рассказал заместитель директора по реализации МУП г. Сочи «Водоканал» Артем Корниенко.

Статус злостного неплательщика абонентам присваивают после двухмесячной просрочки оплаты. Если сумма долга выросла до 10 тысяч рублей, то должника лишают права покинуть страну. Далее – арест банковских счетов и имущества. Сейчас свыше 42 тысяч жителей курорта не оплачивают коммунальные услуги.