В Горячем Ключе нашли альтернативную площадку для мусорного полигона Белореченской зоны

Вместо Белореченского района мусорный полигон построят рядом с Горячим Ключом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Краснодарского края нашли замену Белореченскому мусорному полигону. Новая площадка находится рядом с Горячим Ключом. Сейчас земли, предлагаемые под строительство мусороперерабатывающего предприятия, находятся в сельскохозяйственном назначении. В ближайшее время их переведут в категорию промышленных. Как сообщили в администрации Краснодарского края, глава региона Вениамин Кондратьев в ходе телефонного разговора с министром природных ресурсов и экологии России Александром Козловым обсудил решение проблемы со строительством полигона для Белореченской зоны.

- Предлагаемый участок располагается в районе города Горячий Ключ. Он отвечает требованиям удаленности от жилых построек, а также отсутствию рядом курортной зоны и особо охраняемых природных территорий. Работы по площадке уже запущены, - рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

На данный момент Белореченский полигон уже исчерпал свои лимиты в полтора раза. Сюда свозят отходы из Горячего Ключа, Сочи, Туапсинского, Апшеронского и Белореченского районов. Количество твердых коммунальных отходов в прошлом году составило 580 тысяч тонн.