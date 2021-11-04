Что произошло за ночь 4 ноября в Краснодарском крае: Полицейские Кубани выявили 17 фактов продажи фальшивых сертификатов о вакцинации Фото: Иван МАКЕЕВ

Что произошло за ночь 4 ноября 2021 года. Полицейские Кубани выявили 17 фактов продажи фальшивых сертификатов о вакцинации. Возбуждено шесть уголовных дел.

Почти 500 тысяч жителей Краснодара сделали прививки. Каждый день в краевом центре делают прививки более трех тысяч горожан.

Автомобилист сбил ребенка на пешеходном переходе в Сочи. Водитель даже не притормозил, чтобы пропустить пешеходов.

Парашютист выпрыгнул из 16-этажного дома в Краснодаре. Парня госпитализировали с травмами.

На Кубани при загадочных обстоятельствах пропал 27-летний парень, уехавший на «Ладе Калине». Мужчину разыскивают уже больше двух недель.