Погода на 4 ноября 2021 года в Краснодаре: воздух прогреется до плюс 18 градусов Фото: krd.ru

Теплая погода установится на Кубани. Бабье лето не спешит покидать Краснодарский край.

Уже больше неделю столики термометров в регионе не опускаются ниже отметки в 16-18 градусов. Синоптики убеждены, что тепло продержится на Кубани как минимум до конца недели.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 4 ноября 2021 года в Краснодаре.

- Максимальная температура воздуха в четверг составит 18 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также в городе ожидается небольшое усиление ветра. На пике его порывы будут достигать 8 м/с.