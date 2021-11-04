Узнали, где будут отключения света в Сочи 4 ноября 2021

Жителям Сочи придется смириться с отключениями электроэнергии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сочи связи с планово-предупредительным ремонтом запланированы веерные отключения электроэнергии. Благ цивилизации будут лишены жители трех внутригородских округов.

В Адлерском районе ограничения распространятся на улицы Кропоткинская, Ахштырская, Бестужевская и Пензенская. Также света не будет на переулке Садовый и в селе Бестужевка.

В Хостинском районе не смогут посмотреть телевизор и подогреть еду в микроволновке жители улиц Леселидзе, Абовяна, Бригадного переулка, а также садовых товариществ «777» и «Заря».

В Центральном районе электроэнергии будут лишены обитатели улиц Виноградная, Восточная, Санаторная, Целинная и Яблочная. Также будут обесточены переулки Виноградный и Теневой.

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