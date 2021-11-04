Шесть человек задержали после нападения на таксиста в Новороссийске

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1 ноября в Новороссийске приезжие повздорили с таксистом. Словесная перепалка переросла в драку. Очевидец снял на мобильник, как толпа мужчин набросилась на водителя. После опубликованного видео в сети полиция начала проверка, а позже зачинщиков задержали.

- Нападавших задержали сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю совместно с полицейскими. Шесть человек в возрасте от 21 до 30 лет были доставлены в отдел полиции для разбирательств, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Новороссийску.

По данным свидетелей, приезжие пытались отобрать деньги у таксиста. Сейчас эта информация проверяется.