Вениамин Кондратьев поздравил жителей Кубани с Днём народного единства

Народными гуляниями праздник отмечали в допандемийное время

4 ноября по всей стране отмечается День народного единства. В связи с этим губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев опубликовал поздравление в социальных сетях. Он пожелал здоровья всем жителям Кубани.

- Жителей самых разных национальностей и конфессий в нашем регионе объединяет любовь к родному краю и стране. Сегодня, в такие непростые для всего мира времена, наше единство особенно значимо, - отметил Кондратьев.

Также глава края отметил, что все трудности помогают преодолевать общий труд и уважение друг к другу.

- Пусть этот праздник принесёт в каждый дом нашего большого края радость и тепло, - добавил губернатор.