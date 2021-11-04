Теплые дни на Кубани задержатся еще на неделю

Пасмурно и туманно будет в регионе в ближайшие дни Фото: Галина КОПЫЛОВА

В Краснодаре 4 ноября преимущественно без осадков, воздух прогреется до 18 градусов. А вот по краю, в том числе на Черноморском побережье, столбики на термометрах вытянутся до 22 градусов тепла.

- Жителей Кубани еще семь дней будут радовать теплые деньки. Температура воздуха до 10 ноября будет колебаться в отметках от 15 до 19 градусов. С 11 ноября в регионе резко похолодает, столбики на термометрах днем опустятся до 8-9 градусов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Еще на неделю задержатся и густые туманы. Белая пелена будет опускаться в низины, у водоемов, на дорогах. Водителей просят быть осторожными в пути и соблюдать правила дорожного движения, в том числе скоростной режим.