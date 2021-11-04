Большинство заболевших COVID-19 беременных проходят через реанимацию

Фото: instagram.com/kkb2krasnodar

В Краснодарском крае чаще стали заражаться коронавирусом беременные женщины. Медики призвали не рисковать своей жизнью и жизнью ребенка и привиться. Большинство не привитых беременных очень тяжело переносят COVID-19.

- Каждый день команда акушеров, неонатологов и реаниматологов спасает жизни беременных и новорожденных на фоне тяжелого течения ковида. За девять месяцев этого года в госпитале ККБ №2 пролечили 199 беременных, из них 118 - в тяжелом состоянии, прошли через отделение реанимации, - отметили в больнице.

При этом медики отметили, что ни одна из женщин не была вакцинирована.

В Минздраве России рекомендовали сделать прививку перед планированием беременности, либо на сроке после 22-й недели.

Ранее «Комсомолка» сообщала, кого в Краснодарском крае поймали за подделку COVID-сертификатов.