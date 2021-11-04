День народного единства в Краснодаре отмечают в онлайн-формате

4 ноября отмечается День народного единства. Фото: krd.ru

Вся страна, в том числе и Краснодарский край, кажется, забыл о массовых культурных мероприятиях, которые проводятся на площадях с песнями, плясками и угощениями. Из-за пандемии уже второй год праздники отмечаются удаленно: картинками в сообщениях и акциями в соцсетях.

В Краснодаре День народного единства не стал исключением. Для жителей приготовили флешмобы в онлайн-формате.

- с 3 по 7 ноября запланирован «Большой этнографический диктант». На сайте www.miretno.ru участникам нужно за 45 минут ответить на 30 вопросов. Также 4 ноября в учреждениях культуры края пройдет «Ночь искусств», посвященная Дню народного единства, - отметили в пресс-службе администрации города.

В соцсетях стартовал онлайн-флешмоб «Танцуют все». Жители региона записывают на мобильный народный танец и публикуют с хештегами #танцуютвсе, #Мывместе, #Мыедины, #Россияобъединяет, #КубаньТерриторияЕдинства, #МыЕдиныКРД.

С такими же хештегами проводится флешмоб поздравлений с Днем народного единства и онлайн-флешмоб «Народ, которым я горжусь», где нужно рассказать о своих соотечественниках разных национальностей.

Ранее Вениамин Кондратьев поздравил жителей Кубани с Днём народного единства.