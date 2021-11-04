В мэрии Краснодара поздравили жителей с Днем народного единства

День народного единства в Краснодаре. Фото: krd.ru

Исполняющий обязанности главы Краснодара Андрей Алексеенко и председатель Гордумы Вера Галушко поздравили жителей с Днем народного единства и пожелали счастья, благополучия, процветания и успехов.

- В столице Кубани живут представители более 100 национальностей. Наше единство - прочный фундамент для движения вперед. Только вместе мы сможем решить проблемы города, связанные с его динамичным ростом, - сказал Алексеенко.

А Вера Галушко отметила, что сегодняшнее лидерство Краснодара среди других городов страны – заслуга всех жителей

Ранее всех кубанцев с праздником поздравил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, он пожелал всем здоровья и уважения.

Напомним, в Краснодаре из-за пандемии массовые мероприятия проводятся только в онлайн-формате. Поздравления или истории можно публиковать под хештегами.