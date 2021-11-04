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Общество4 ноября 2021 10:57

В Славянске-на-Кубани 5 ноября ограничат движение по мосту через реку Протоку

Там проведут обследование путепровода
Галина КОПЫЛОВА
Галина КОПЫЛОВА
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О перекрытии моста. Фото: instagram.com/propaganda123region

О перекрытии моста. Фото: instagram.com/propaganda123region

5 ноября будут проводиться обследования и испытания моста через реку Протоку в Славянске-на-Кубани. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

- Испытания будут идти с 10 утра и займут два часа. Полностью перекрывать мост планируется не более чем на полчаса, - отметили в ведомстве.

Водителей предупредили заранее о необходимости выбирать альтернативные пути либо не выдвигаться в сторону путепровода по улице Ковтюха в указанное время. На участке будут выставлены предупреждающие знаки.