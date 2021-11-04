Сезон фонтанов в Краснодаре завершат к полуночи 4 ноября

4 ноября - последний день работы фонтанов в Краснодаре. Фото: krd.ru

В Краснодаре в День народного единства завершается сезон фонтанов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

- После 23:00 работа фонтанов прекращается. Их включат теперь в мае следующего года, - отметили в мэрии.

Чистить, проверять оборудование, а затем консервировать на зиму фонтаны начнут уже 5 ноября. Все работы планируется провести за 10 дней.

- При подготовке фонтанов к зимнему периоду их проверят, осушат трубы, снимут форсунки и фонари, - добавили в департаменте ЖКХ.

Напомним, в Краснодаре 13 городских фонтанов. Они находятся на Главной городской площади, в парке «Солнечный Остров», в сквере Дружбы Народов, на Казачьей площади возле здания ЗСК, в сквере Маршала Жукова, возле Дома книги, у восстановленной Александровской арки, на бульваре Платановом в ЮМР, в сквере Фестивальном, в сквере Гатова, на площади в Городском саду, в Чистяковской роще и в парке 30-летия Победы.