На Кубани зафиксировали новый антирекорд с 297 новыми случаями коронавируса

Количество заболевших растет

На Кубани за последние сутки коронавирус подтвердили у 297 человек, в том числе заболели 58 детей. Это новый антирекорд с начала пандемии.

- Среди зараженных 199 женщин и 98 мужчин. Возраст пациентов – от года до 96 лет, - отметили в оперштабе.

Самыми зараженными стали Краснодар, Выселковский и Усть-Лабинский районы. Здесь заболели 81, 20 и 17 человек соответственно. Также в антирейтинг попали Геленджик, Туапсинский и Динской районы с 16 случаями инфицирования в каждом муниципалитете.

- В Темрюкском районе в госпитали попали 13 новых пациентов, в Мостовском и Апшеронском - по 12, в Сочи, Кореновском и Лабинском - по 11 человек. В Ленинградском районе заразились 10 жителей, в Горячем Ключе - семь, в Курганинском и Гулькевичском районах - по пять, - добавили в минздраве региона.

В других районах наименьшее количество заболевших.

Стоит отметить, что в регионе также поставлен печальный рекорд по количеству летальных случаев – за сутки с коронавирусом скончались 45 человек.