Антирекорд смертности за сутки от коронавируса обновили в Краснодарском крае

В регионе стали чаще умирать от коронавируса

За сутки на Кубани умело 45 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Такое количество летальных случаев зафиксировано впервые с начала пандемии. Об этом сообщили в оперштабе.

- На 2 ноября умерли 42 человека, 3 ноября - 43, а на 4 ноября скончались 45 пациентов, - говорят специалисты.

Смертность от коронавируса на Кубани продолжает бить рекорды. С весны этого года в день от инфекции стало умирать в четыре раза больше людей. Если в мае за сутки фиксировали 10-12 летальных исходов, то сейчас 42-45.

Медики отмечают, что единственный способ побороть COVID-19 – вакцинация. Прививочная кампания в крае продолжается.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что по данным на 4 ноября за сутки в госпитали попали 297 человек – тоже рекордное количество пациентов. Среди них 58 детей.