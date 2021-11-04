В Адыгее спасатели с помощью пожарной автолестницы сняли котенка с кроны дерева

Фото: instagram.com/01_mchs_ra

На громкое протяжное мяуканье в одном из дворов Майкопа сбежались соседи. Оказалось, что котенок забрался на верхушку кроны дерева и не мог спуститься вниз. Жильцы несколько часов самостоятельно пытались снять питомца с ветки, заманивая разной едой. Но потом сдались и вызвали спасателей.

Фото: instagram.com/01_mchs_ra

- На помощь четвероногому другу пришли пожарные Адыгеи. Используя автолестницу, они сняли котика с дерева и опустили на землю. Дополнительная помощь ему не потребовалась, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Республике.

Спасательную операцию сняли на видео, местные жители поблагодарили пожарных за помощь.