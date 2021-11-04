Соблюдающую масочный режим иномарку заметили на Кубани

Фото: instagram.com/novosti_novorossiyska

Медицинскую повязку на радиаторную решетку машины надел владелец Chevrolet в Новороссийске. Автомобиль, соблюдающий масочный режим, был замечен в районе Анапского шоссе. Очевидцы сфотографировали творческий порыв юмориста и опубликовали в соцсетях.

- Масочный режим соблюдаем! А вы? – подписали фото в одном из местных пабликов.

Такая машина с маской в регионе не первая, их встречают в разных районах края. Например, в прошлом году краснодарского блогера даже оштрафовали за такую самодеятельность – за повязкой не было видно номера авто.