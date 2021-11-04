Почти 40 млн рублей похитил бизнесмен при поставке товаров в больницу Краснодара

Расследование продолжается

Предприниматель поставил по завышенным ценам медицинские товары в Краевую клиническую больницу № 2. В отношении бизнесмена за мошенничество возбудили уголовное дело.

- На поставку дезинфицирующих средств был заключен контракт на сумму 46,2 млн рублей. При этом рыночная стоимость товара составляла 28,7 млн рублей. Больнице причинен ущерб в особо крупном размере, - сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, бизнесмен незаконно участвовал в подготовке документов от имени медучреждения на проведение аукциона и создал условия для победы в торгах.

В настоящее время устанавливаются и другие возможные эпизоды противоправной деятельности.