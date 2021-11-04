Более 4,9 млн человек переписали в Краснодарском крае

В Краснодарском крае продолжается перепись населения. По данным на 4 ноября, в регионе переписали 4,9 млн человек. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

- На сегодняшний день переписано 86,2% от учтенных ранее жителей Кубани. Переписная кампания продолжается, - отметили специалисты.

Напомним, в этом году принять участие во Всероссийской переписи можно и в онлайн-формате. Внести свои данные можно через Госуслуги. Специальную форму нужно заполнить до 14 ноября.

По результатам переписи прошлого года в Краснодарском крае проживало более 5,2 млн человек.