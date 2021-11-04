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Общество4 ноября 2021 14:44

Медики Кубани получили премию правительства РФ в области науки и техники

Награды удостоены глава ожогового центра в Краснодаре и завлабораторией ККБ №1
Ева МУР
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Кубанские врачи награждены правительственной премией

Кубанские врачи награждены правительственной премией

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Медики Кубани получили премию правительства РФ в области науки и техники. Распоряжение о присуждении награды двум врачам - руководителю краевого ожогового центра Сергею Богданову и завлабораторией разработки и изучения новых методов лечения заболеваний ККБ №1 Ирине Гилевич - подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Премия присуждается за разработку и внедрение в клиническую практику инновационных технологий лечения больных с заболеваниями, травмами лица и их последствиями.

Сергей Богданов

Сергей Богданов

Врачей поздравил губернатор Вениамин Кондратьев.

- Наши медики не только успешно борются с COVID-19, но и плодотворно занимаются научной деятельностью. Поздравляю Сергея Богданова и Ирину Гилевич с присвоением правительственной премии. Мы вами гордимся, – отметил он.

Ирина Гилевич

Ирина Гилевич

К слову, в 2015 году правительственную награду получили главный врач НИИ-ККБ №1, академик РАН Владимир Порханов и кардиохирург Кирилл Барбухатти.