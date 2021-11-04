Очереди на вакцинацию от коронавируса наблюдаются на Кубани Фото: admkrai.krasnodar.ru

Очереди на вакцинацию от коронавируса замечены на Кубани. Они появились сразу в нескольких городах и районах Краснодарского края.

- Мы два часа простояли, чтобы получить второй компонент вакцины, – пишет в социальной сети Мария. Она пришла в мобильный пункт вакцинации вместе с мужем.

Отмечается, что очереди у прививочных кабинетов замечены в крупных городах Кубани. Такого ажиотажа у мобильных пунктов не было уже несколько месяцев.

Отметим, что в Краснодарском крае открыто 332 прививочных пункта, в том числе 60 кабинетов расположены в столице Кубани.